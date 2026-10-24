在昆士兰州和新南威尔士州北部主要产区出现强降雨后，澳大利亚牛价大幅上涨。由澳大利亚肉类和畜牧业协会计算的基准东部青年牛指数（Eastern Young Cattle Indicator）因补充牛群的买家与育肥企业之间的竞争而突破每公斤1000澳分，澳大利亚广播公司新闻报道。

对幼畜的需求

周二在罗马的一场拍卖会上，来自温顿地区的一些断奶公牛犊以每公斤7澳元、每头超过1900澳元的价格售出。在达博，当地交易报告显示，重建牛群的买家需求大幅增长。与前一周相比，幼畜价格每公斤最多上涨80澳分，年轻公牛价格达到每公斤7.40澳元。用于补充牛群的年轻母牛售价最高为每公斤6.50澳元。

在罗马以西经营混合农场的农民斯科特·拉夫南表示，他所在地区的降雨量超过160毫米。他说，降雨将使饲养牲畜更容易，但可能损害冬季作物，尤其是他当时正与小麦和大麦一同收割的鹰嘴豆。

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母牛和公牛价格再创新高

全国加工用母牛价格指标首次突破每公斤4澳元。重型公牛指标也刷新高位，达到每公斤4.77澳元。

Global AgriTrends分析师西蒙·奎尔蒂将价格上涨与重型公牛供应有限，以及加工商和育肥场之间的竞争联系起来。他表示，由于动物短缺，育肥场经营者开始采购体重从550公斤至接近630公斤的公牛，这加剧了对可供屠宰牲畜的竞争。奎尔蒂认为，澳大利亚行业正进入牛群恢复期，并预测明年重型公牛价格将上涨约20%，至每公斤约5.70澳元。

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