欧盟委员会建议恢复从巴西进口禽肉和蜂蜜——RMF24

欧盟委员会建议欧盟成员国再次允许巴西禽肉和蜂蜜进入欧洲市场。据RMF24报道，欧盟委员会检查员在巴西进行了审计，其结果被认定为积极。尤其检查了畜牧业中是否遵守欧洲关于使用抗生素的规定。

预计将在11月投票

自9月初以来，巴西动物源性产品出口至欧盟的禁令一直生效。实施该禁令是因为巴西无法保证遵守欧盟有关动物使用抗生素的要求。

欧盟成员国将在11月中旬就欧盟委员会的提议进行投票。在与委员会代表会面期间，成员国没有提出反对意见，而是就审计范围和兽医监管提出问题。欧盟委员会发言人埃娃·赫恩奇若娃表示，所有疑虑都已得到澄清。

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波兰行业的立场

波兰禽类生产商对可能恢复供应持怀疑态度。他们认为，一次审计并不能证明巴西的做法发生了持久改变，并要求对进口肉类进行定期检查和检测。

波兰国家家禽委员会主席达里乌什·戈希钦斯基没有排除提出实施保障条款的可能性，如果巴西禽肉回归将严重扰乱市场。另一个因素仍是近期在巴西发现的新城疫：即使恢复进口，欧盟也可能暂时暂停来自受影响地区的供应。欧盟委员会目前不计划提议让巴西牛肉重返欧盟市场。

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