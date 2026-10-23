ЄК рекомендувала відновити імпорт птиці й меду з Бразилії — RMF24

Європейська комісія рекомендувала державам-членам ЄС знову допустити на європейський ринок бразильське м’ясо птиці та мед. За даними RMF24, інспектори Єврокомісії провели аудит у Бразилії, результати якого визнали позитивними. Зокрема, перевіряли дотримання європейських правил застосування антибіотиків у тваринництві.

Голосування очікують у листопаді

Від початку вересня діє заборона на експорт до ЄС бразильської продукції тваринного походження. Її запровадили через те, що Бразилія не могла гарантувати дотримання вимог Євросоюзу щодо використання антибіотиків у тварин.

Країни-члени ЄС мають проголосувати за пропозицію Єврокомісії в середині листопада. Під час зустрічі з представниками Комісії держави-члени не висловлювали заперечень, а ставили запитання щодо обсягу аудиту та ветеринарного контролю. Речниця Єврокомісії Ева Грнчіржова заявила, що всі сумніви були роз’яснені.

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Позиція польської галузі

Польські виробники птиці скептично оцінюють можливе поновлення поставок. Вони вважають, що один аудит не підтверджує тривалої зміни практик у Бразилії, та вимагають регулярних перевірок і досліджень імпортованого м’яса.

Президент Національної ради птахівництва Польщі Даріуш Гощинський не виключив звернення щодо запровадження захисного застереження, якщо повернення бразильської птиці істотно порушить ринок. Додатковим чинником залишається хвороба Ньюкасла, яку нещодавно виявили у Бразилії: навіть після відновлення імпорту ЄС може тимчасово призупиняти поставки з уражених нею районів. Єврокомісія наразі не планує пропонувати повернення на ринок ЄС бразильської яловичини.

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