Komisja Europejska zaleciła państwom członkowskim UE ponowne dopuszczenie na europejski rynek brazylijskiego mięsa drobiowego i miodu. Według RMF24 inspektorzy Komisji Europejskiej przeprowadzili w Brazylii audyt, którego wyniki uznano za pozytywne. W szczególności sprawdzano przestrzeganie europejskich zasad stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt.

Głosowanie spodziewane w listopadzie

Od początku września obowiązuje zakaz eksportu brazylijskich produktów pochodzenia zwierzęcego do UE. Wprowadzono go, ponieważ Brazylia nie mogła zagwarantować spełnienia wymogów Unii Europejskiej dotyczących stosowania antybiotyków u zwierząt.

Państwa członkowskie UE mają głosować nad propozycją Komisji Europejskiej w połowie listopada. Podczas spotkania z przedstawicielami Komisji państwa członkowskie nie zgłaszały sprzeciwu, lecz zadawały pytania dotyczące zakresu audytu i kontroli weterynaryjnej. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Eva Hrnčířová oświadczyła, że wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione.

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Stanowisko polskiej branży

Polscy producenci drobiu sceptycznie oceniają możliwe wznowienie dostaw. Uważają, że jeden audyt nie potwierdza trwałej zmiany praktyk w Brazylii, i domagają się regularnych kontroli oraz badań importowanego mięsa.

Prezes Krajowej Rady Drobiarstwa w Polsce Dariusz Goszczyński nie wykluczył wystąpienia o wprowadzenie klauzuli ochronnej, jeśli powrót brazylijskiego drobiu istotnie zakłóci rynek. Dodatkowym czynnikiem pozostaje choroba Newcastle, którą niedawno wykryto w Brazylii: nawet po wznowieniu importu UE może tymczasowo zawieszać dostawy z obszarów nią dotkniętych. Komisja Europejska obecnie nie planuje proponować powrotu brazylijskiej wołowiny na rynek UE.

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