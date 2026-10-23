Европейская комиссия рекомендовала государствам-членам ЕС вновь допустить на европейский рынок бразильское мясо птицы и мёд. По данным RMF24, инспекторы Еврокомиссии провели аудит в Бразилии, результаты которого были признаны положительными. В частности, проверялось соблюдение европейских правил применения антибиотиков в животноводстве.

Голосование ожидается в ноябре

С начала сентября действует запрет на экспорт в ЕС бразильской продукции животного происхождения. Его ввели из-за того, что Бразилия не могла гарантировать соблюдение требований Европейского союза относительно использования антибиотиков у животных.

Государства-члены ЕС должны проголосовать по предложению Еврокомиссии в середине ноября. Во время встречи с представителями Комиссии государства-члены не высказывали возражений, а задавали вопросы об объёме аудита и ветеринарном контроле. Представительница Еврокомиссии Ева Грнчиржова заявила, что все сомнения были разъяснены.

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Позиция польской отрасли

Польские производители птицы скептически оценивают возможное возобновление поставок. Они считают, что один аудит не подтверждает длительного изменения практик в Бразилии, и требуют регулярных проверок и исследований импортируемого мяса.

Президент Национального совета птицеводства Польши Дариуш Гощинский не исключил обращения о введении защитительной оговорки, если возвращение бразильской птицы существенно нарушит рынок. Дополнительным фактором остаётся болезнь Ньюкасла, которую недавно выявили в Бразилии: даже после возобновления импорта ЕС может временно приостанавливать поставки из затронутых ею районов. Еврокомиссия пока не планирует предлагать возвращение бразильской говядины на рынок ЕС.

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