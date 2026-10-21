中国准备向南非甜樱桃开放市场——TimesLIVE

南非正准备首次向中国出口甜樱桃，但在首批货物发运前，北京必须确认已满足所有必要要求。TimesLIVE报道称，中国还对符合该计划条件的部分南非商品实行零关税。

Ridge Cherry Farms首席执行官盖尔特·伊斯特斯为进入中国市场准备了12年多。他占地125公顷的农场位于勒斯滕堡附近。目前，该农场生产约600吨甜樱桃，并计划最终将产量增至2000吨。

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中国是全球最大的甜樱桃消费国和进口国，每年采购近60万吨。智利和阿根廷是中国市场最大的供应国。南非在全球甜樱桃产量中所占份额仅为0.2%，因此当地生产商希望凭借供货时间而非规模参与竞争。

Hortgro协会替代作物经理卡琳·贝泽伊登豪特表示，9月或10月初出口可使南非甜樱桃比智利甜樱桃更早进入中国。她表示，10月发运1000吨可能改变生产商的商业模式，并创造扩张机会。

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寻找新市场

在与美国关系紧张以及其参与美国贸易计划《非洲增长与机遇法案》存在不确定性的背景下，南非正寻求实现出口目的地多元化。南非总统西里尔·拉马福萨表示，该国应为可能被排除在该计划之外做好准备。该计划为符合条件的非洲国家提供进入美国市场的广泛免关税准入。

农业部长威利·奥坎普强调，进入中国市场并非针对美国，而是为了促进农业部门发展。南非农业商业协会首席经济学家万迪莱·西赫洛博表示，南非每年出口价值约150亿美元的农产品，而中国整体采购此类产品的金额约为2000亿美元。

奥坎普预计，中国将在年底前确认南非满足所有要求。如有必要，伊斯特斯已准备将目前约300人的季节性员工队伍扩大至四倍。

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