Китай готовится открыть рынок для черешни из ЮАР — TimesLIVE

Южно-Африканская Республика готовится впервые экспортировать черешню в Китай, однако перед отправкой первой партии Пекин должен подтвердить выполнение всех необходимых требований. Как сообщает TimesLIVE, Китай также ввёл нулевые пошлины на отдельные южноафриканские товары, отвечающие условиям этой схемы.

Генеральный директор Ridge Cherry Farms Герт Истес более 12 лет готовился к выходу на китайский рынок. Его ферма площадью 125 гектаров расположена недалеко от Рустенбурга. Сейчас хозяйство производит около 600 тонн черешни и в конечном итоге планирует увеличить объёмы до 2 тыс. тонн.

Ставка на ранний урожай

Китай является крупнейшим в мире потребителем и импортёром черешни, закупая почти 600 тыс. тонн в год. Крупнейшими поставщиками на китайский рынок являются Чили и Аргентина. Доля ЮАР в мировых объёмах черешни составляет лишь 0,2%, поэтому местные производители рассчитывают конкурировать не масштабами, а сроками поставок.

Менеджер по альтернативным культурам ассоциации Hortgro Кариен Безейденгаут заявила, что экспорт в сентябре или в начале октября может позволить южноафриканской черешне попасть в Китай раньше чилийской. По её словам, отправка 1 тыс. тонн в октябре могла бы изменить бизнес-модель производителей и создать возможности для расширения.

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Поиск новых рынков

ЮАР стремится диверсифицировать направления экспорта на фоне напряжённых отношений с США и неопределённости относительно её участия в американской торговой программе African Growth and Opportunity Act. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что стране следует готовиться к возможному исключению из программы, предоставляющей соответствующим критериям странам Африки широкий беспошлинный доступ на рынок США.

Министр сельского хозяйства Вилли Аукамп подчеркнул, что продвижение на китайский рынок не направлено против США, а должно способствовать развитию аграрного сектора. Главный экономист Agricultural Business Chamber of South Africa Вандиле Сихлоби сообщил, что ЮАР ежегодно экспортирует аграрную продукцию примерно на 15 млрд долларов, тогда как Китай в целом закупает такой продукции примерно на 200 млрд долларов.

Аукамп ожидает, что Китай подтвердит выполнение ЮАР всех требований до конца года. Истес уже готовится при необходимости вчетверо увеличить нынешний сезонный штат, который составляет около 300 работников.

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