Китай готується відкрити ринок для черешні з ПАР — TimesLIVE

Південно-Африканська Республіка готується вперше експортувати черешню до Китаю, однак перед відправленням першої партії Пекін має підтвердити виконання всіх необхідних вимог. Як повідомляє TimesLIVE, Китай також запровадив нульові мита для окремих південноафриканських товарів, які відповідають умовам цієї схеми.

Генеральний директор Ridge Cherry Farms Герт Істес понад 12 років готувався до виходу на китайський ринок. Його ферма площею 125 гектарів розташована поблизу Рустенбурга. Нині господарство виробляє близько 600 тонн черешні та планує зрештою збільшити обсяги до 2 тисяч тонн.

Ставка на ранній урожай

Китай є найбільшим у світі споживачем та імпортером черешні: країна закуповує майже 600 тисяч тонн на рік. Найбільшими постачальниками на китайський ринок є Чилі та Аргентина. Частка ПАР у світових обсягах черешні становить лише 0,2%, тому місцеві виробники розраховують конкурувати не масштабами, а термінами постачання.

Менеджерка з альтернативних культур асоціації Hortgro Карієн Безейденгаут заявила, що експорт у вересні або на початку жовтня може дозволити південноафриканській черешні потрапити до Китаю раніше за чилійську. За її словами, відправлення 1 тисячі тонн у жовтні могло б змінити бізнес-модель виробників і створити можливості для розширення.

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Пошук нових ринків

ПАР прагне диверсифікувати експортні напрямки на тлі напружених відносин зі США та невизначеності щодо її участі в американській торговельній програмі African Growth and Opportunity Act. Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що країні слід готуватися до можливого виключення з програми, яка надає кваліфікованим країнам Африки широкий безмитний доступ до ринку США.

Міністр сільського господарства Віллі Аукамп наголосив, що просування на китайський ринок не спрямоване проти США, а має сприяти розвитку аграрного сектору. Головний економіст Agricultural Business Chamber of South Africa Ванділе Сіхлоби повідомив, що ПАР щороку експортує аграрну продукцію приблизно на 15 млрд доларів, тоді як Китай загалом закуповує такої продукції приблизно на 200 млрд доларів.

Аукамп очікує, що Китай підтвердить виконання ПАР усіх вимог до кінця року. Істес уже готується за потреби вчетверо збільшити нинішній сезонний штат, який становить близько 300 працівників.

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