Republika Południowej Afryki przygotowuje się do pierwszego eksportu czereśni do Chin, jednak przed wysłaniem pierwszej partii Pekin musi potwierdzić spełnienie wszystkich niezbędnych wymogów. Jak informuje TimesLIVE, Chiny wprowadziły również zerowe cła na niektóre południowoafrykańskie towary spełniające warunki tego programu.

Dyrektor generalny Ridge Cherry Farms, Geert Estes, przygotowywał się do wejścia na chiński rynek przez ponad 12 lat. Jego gospodarstwo o powierzchni 125 hektarów znajduje się w pobliżu Rustenburga. Obecnie gospodarstwo produkuje około 600 ton czereśni i docelowo planuje zwiększyć wolumen do 2 tys. ton.

Stawka na wczesne zbiory

Chiny są największym na świecie konsumentem i importerem czereśni, kupując niemal 600 tys. ton rocznie. Największymi dostawcami na chiński rynek są Chile i Argentyna. Udział RPA w światowej produkcji czereśni wynosi zaledwie 0,2%, dlatego lokalni producenci liczą na konkurowanie nie skalą, lecz terminami dostaw.

Menedżerka ds. upraw alternatywnych w stowarzyszeniu Hortgro, Karien Bezuidenhout, oświadczyła, że eksport we wrześniu lub na początku października może pozwolić południowoafrykańskim czereśniom dotrzeć do Chin przed czereśniami z Chile. Jej zdaniem wysłanie 1 tys. ton w październiku mogłoby zmienić model biznesowy producentów i stworzyć możliwości rozwoju.

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Poszukiwanie nowych rynków

RPA dąży do dywersyfikacji kierunków eksportu w obliczu napiętych relacji ze Stanami Zjednoczonymi oraz niepewności co do jej udziału w amerykańskim programie handlowym African Growth and Opportunity Act. Prezydent RPA Cyril Ramaphosa oświadczył, że kraj powinien przygotować się na możliwe wykluczenie z programu, który zapewnia kwalifikującym się państwom Afryki szeroki bezcłowy dostęp do rynku USA.

Minister rolnictwa Willie Aucamp podkreślił, że wejście na rynek chiński nie jest wymierzone przeciwko Stanom Zjednoczonym, lecz ma sprzyjać rozwojowi sektora rolnego. Główny ekonomista Agricultural Business Chamber of South Africa, Wandile Sihlobo, poinformował, że RPA eksportuje rocznie produkty rolne o wartości około 15 mld dolarów, podczas gdy Chiny kupują łącznie takie produkty za około 200 mld dolarów.

Aucamp oczekuje, że Chiny potwierdzą spełnienie przez RPA wszystkich wymogów do końca roku. Estes już przygotowuje się, by w razie potrzeby czterokrotnie zwiększyć obecne sezonowe zatrudnienie wynoszące około 300 pracowników.

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