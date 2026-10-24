В Австралии цены на крупный рогатый скот резко выросли после сильных дождей в ключевых производственных районах Квинсленда и севера Нового Южного Уэльса. Базовый индикатор Eastern Young Cattle Indicator, рассчитываемый Meat and Livestock Australia, превысил 1000 центов за килограмм из-за конкуренции между покупателями, пополняющими стада, и предприятиями по доращиванию скота, сообщает ABC News.

Спрос на молодняк

На аукционе в Роме во вторник некоторых отнятых от маток бычков из региона Уинтон продали по 7 долларов за килограмм, или более чем по 1900 долларов за голову. В Даббо местный отчёт о торгах зафиксировал резкий рост спроса со стороны покупателей, восстанавливающих поголовье. Молодняк подорожал до 80 центов за килограмм по сравнению с предыдущей неделей, а цена молодых бычков достигла 7,40 доллара за килограмм. Молодых тёлок для пополнения стад продавали по цене до 6,50 доллара за килограмм.

Фермер Скотт Лафнан, ведущий смешанное хозяйство к западу от Ромы, сообщил, что в его районе выпало более 160 миллиметров осадков. По его словам, дождь облегчит содержание скота, хотя может навредить озимым культурам, в частности нуту, который он как раз собирал вместе с пшеницей и ячменём.

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Новые максимумы для коров и бычков

Национальный индикатор цен на коров для переработки впервые превысил 4 доллара за килограмм. Индикатор тяжёлых бычков также обновил максимум и достиг 4,77 доллара за килограмм.

Аналитик Global AgriTrends Саймон Куилти связал рост с ограниченным предложением тяжёлых бычков и конкуренцией между переработчиками и откормочными площадками. По его словам, откормочные предприятия из-за дефицита животных начали закупать бычков весом от 550 до почти 630 килограммов, что усилило соперничество за скот, готовый к убою. Куилти считает, что австралийская отрасль входит в период восстановления поголовья, и прогнозирует рост цен на тяжёлых бычков примерно на 20% — до около 5,70 доллара за килограмм в следующем году.

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