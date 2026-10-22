В штате Небраска, США, вице-президент Джей Ди Вэнс объявил об инвестициях в размере $1,3 млрд в производство удобрений. Заявление он сделал во время мероприятия в поддержку кандидатов-республиканцев, сообщает The Hill.

Две производственные площадки

По словам Вэнса, финансирование получат две компании. Одна из них — TalusAg — откроет в Небраске два производственных объекта. Вице-президент заявил, что это должно обеспечить более дешевыми удобрениями 32 тысячи фермеров, которые вместе обрабатывают более 4 млн акров земли в США.

Вэнс также сказал, что удобрения будут производиться в Соединенных Штатах. Перед объявлением он упомянул кандидата Республиканской партии в Сенат от Небраски Пита Рикеттса, заявив, что тот отстаивал интересы фермеров штата.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Поддержка фермеров

The Hill отмечает, что объявление прозвучало на фоне высокой стоимости удобрений, которую издание связывает с войной в Иране. Республиканцы из аграрных штатов также призвали администрацию принять меры из-за высоких цен на дизельное топливо.

Ранее президент Дональд Трамп объявил программу Harvest Fuel Relief Program на $8 млрд. По данным Министерства сельского хозяйства США, средства планируют предоставить фермерам в виде единовременных выплат для компенсации расходов на дизельное топливо во время сезона сбора урожая.

Трамп также заявил о намерении разрешить круглогодичную продажу топлива E15, содержащего 15% этанола, вместо летних ограничений, введенных по экологическим причинам. Отдельно он подписал указ о расширении доступности дизельного топлива с красным красителем, которое освобождено от налогообложения и обычно используется в сельскохозяйственной и строительной технике.

Читай нас в