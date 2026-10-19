В городе Далоа в Кот-д’Ивуаре фермерский профсоюз SYNAP-CI 17 октября подтвердил продолжение бессрочной забастовки производителей какао. Как сообщает The Rio Times, на собрание прибыли представители профсоюзных ячеек из 31 региона страны. SYNAP-CI заявляет, что забастовка началась 16 сентября.

Требования производителей какао

Профсоюз выступает против цены для производителей в 1200 франков КФА за килограмм какао, установленной на основной сезон 2026–2027 годов. Среди требований SYNAP-CI — отстранение генерального директора государственного регулятора Conseil du Café-Cacao и назначение нового руководителя.

Фермеры также требуют государственной гарантии выплаты производителям 60% экспортной цены CAF, решения проблемы непроданных запасов какао у фермеров и кооперативов, а также проведения отраслевого семинара о трудностях сектора. CAF включает стоимость товара, страхование и фрахт.

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Цена и поставки в порты

Министр сельского хозяйства Бруно Набанье Коне 1 сентября объявил цену в 1200 франков КФА, или около 2,06 доллара США, за килограмм. Это примерно на 57% меньше, чем 2800 франков КФА за килограмм, действовавшие для основного урожая 2025–2026 годов.

Conseil du Café-Cacao регулирует сектор какао и кофе в стране. Профсоюз также поднимал вопросы просроченных выплат и использования карты производителя, которая с 1 сентября обязательна для продажи какао и связана с национальной системой прослеживаемости.

По данным регулятора, которые приводит издание, с 7 по 20 сентября через систему прослеживаемости было закуплено 50 085 тонн какао у 70 525 производителей. В порты Абиджана и Сан-Педро за этот период поступило 21 467 тонн — на 51,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Эти показатели охватывают только первые дни забастовки и не позволяют установить ее дальнейшее влияние на поставки или экспорт.

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