W mieście Daloa na Wybrzeżu Kości Słoniowej związek rolników SYNAP-CI 17 października potwierdził kontynuację bezterminowego strajku producentów kakao. Jak informuje The Rio Times, na zgromadzenie przybyli przedstawiciele struktur związkowych z 31 regionów kraju. SYNAP-CI twierdzi, że strajk rozpoczął się 16 września.

Żądania producentów kakao

Związek sprzeciwia się cenie dla producentów wynoszącej 1200 franków CFA za kilogram kakao, ustalonej na główny sezon 2026–2027. Wśród żądań SYNAP-CI są odwołanie dyrektora generalnego państwowego regulatora Conseil du Café-Cacao oraz powołanie nowego szefa.

Rolnicy domagają się także państwowej gwarancji wypłaty producentom 60% eksportowej ceny CAF, rozwiązania problemu niesprzedanych zapasów kakao u rolników i w spółdzielniach oraz przeprowadzenia seminarium branżowego dotyczącego trudności sektora. CAF obejmuje koszt towaru, ubezpieczenie i fracht.

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Cena i dostawy do portów

Minister rolnictwa Bruno Nabagné Koné ogłosił 1 września cenę 1200 franków CFA, czyli około 2,06 dolara amerykańskiego, za kilogram. Jest ona o około 57% niższa niż 2800 franków CFA za kilogram obowiązujące dla głównych zbiorów 2025–2026.

Conseil du Café-Cacao reguluje sektor kakao i kawy w kraju. Związek poruszał także kwestie zaległych płatności oraz korzystania z karty producenta, która od 1 września jest obowiązkowa przy sprzedaży kakao i jest powiązana z krajowym systemem identyfikowalności.

Według danych regulatora przytoczonych przez publikację, od 7 do 20 września za pośrednictwem systemu identyfikowalności zakupiono 50 085 ton kakao od 70 525 producentów. W tym okresie do portów w Abidżanie i San Pedro trafiło 21 467 ton — o 51,6% więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Dane te obejmują jedynie pierwsze dni strajku i nie pozwalają ustalić jego późniejszego wpływu na dostawy lub eksport.

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