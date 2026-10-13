Premier Pakistanu Shehbaz Sharif oświadczył podczas posiedzenia w Islamabadzie, że kraj ma wystarczające ilości pszenicy na potrzeby wewnętrzne. Zapowiedział też, że nie będzie pobłażania dla osób gromadzących zapasy pszenicy, oraz poinformował, że jej cena zostanie ustalona po konsultacjach z prowincjami.

Poinformował o tym Dawn, powołując się na oświadczenie kancelarii premiera Pakistanu. Sharif przewodniczył pierwszemu posiedzeniu Krajowej Rady ds. Rolnictwa i Bezpieczeństwa Żywnościowego.

Cena pszenicy zostanie omówiona z prowincjami

Według premiera przed siewem należy ustalić uczciwą cenę pszenicy, aby rolnicy otrzymywali odpowiednie wynagrodzenie za swoją pracę, a konsumenci mieli dostęp do pszenicy po przystępnej cenie. Oświadczył, że konsultacje z prowincjami powinny zakończyć się w najbliższym czasie, po czym cena zostanie ogłoszona.

Sharif nazwał rolnictwo podstawą gospodarki narodowej i zaznaczył, że rząd federalny będzie wspierał prowincje w rozwoju sektora rolnego. Wśród priorytetów wymienił zapewnienie rolnikom tanich nawozów, wysokiej jakości nasion, nowoczesnych maszyn, sprzętu i technologii efektywniejszego wykorzystania wody.

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Dotacje do mąki w Pendżabie

Na posiedzeniu omawiano również wsparcie dla małych i średnich gospodarstw oraz rozwój hodowli zwierząt. Premier zaznaczył, że sektor ten ma znaczący potencjał zwiększenia eksportu, w tym pakistańskiego mięsa halal.

Tymczasem szefowa rządu prowincji Pendżab Maryam Nawaz zwołała pilne naradę w związku ze wzrostem cen mąki. Zgodnie z wpisem partii PML-N w serwisie X władze postanowiły zwiększyć subsydiowaną przez państwo kwotę pszenicy dla przedsiębiorstw młynarskich i zatwierdziły dotację w wysokości 10 mld rupii pakistańskich, aby zapewnić ludności przystępną cenowo mąkę.

Państwowa pszenica w Sindh

W prowincji Sindh główny minister Murad Ali Shah zatwierdził wprowadzenie na rynek państwowej pszenicy od 15 października po cenie 12 500 rupii pakistańskich za worek o wadze 100 kg. Według publikacji krok ten ma ustabilizować ceny mąki i zapewnić jej dostępność w prowincji.

W ubiegłym miesiącu stowarzyszenie Pakistan Kissan Ittehad zażądało ustalenia ceny wsparcia dla pszenicy na poziomie 5 000 rupii pakistańskich za 40 kg. Organizacja twierdziła, że z powodu opóźnienia w ogłoszeniu polityki rolnej rolnicy mogą nie obsiać pszenicą pól w następnym sezonie, a koszty produkcji uniemożliwiają im zrównoważone stosowanie nawozów.

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