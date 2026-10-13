巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫在伊斯兰堡举行的一次会议上表示，该国拥有足够的小麦满足国内需求。他还承诺不会宽容囤积小麦者，并称小麦价格将在与各省协商后确定。

《黎明报》援引巴基斯坦总理办公室的声明报道了这一消息。谢里夫主持了国家农业和粮食安全委员会的首次会议。

小麦价格将与各省讨论

总理表示，播种前必须确定公平的小麦价格，以便农民获得与其劳动相称的报酬，同时消费者能够以可接受的价格获得小麦。他表示，与各省的磋商应在近期完成，随后将公布价格。

谢里夫称农业是国家经济的基础，并指出联邦政府将支持各省发展农业部门。他列出的优先事项包括向农民提供价格低廉的化肥、优质种子、现代机械、设备以及更高效用水的技术。

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旁遮普省面粉补贴

会议还讨论了对中小农户的支持以及畜牧业的发展。总理指出，该行业在扩大出口方面具有巨大潜力，其中包括巴基斯坦清真肉类。

与此同时，旁遮普省政府首脑玛丽亚姆·纳瓦兹因面粉价格上涨召开紧急会议。根据PML-N党在X上的一则帖子，当局决定增加面粉加工企业获得国家补贴的小麦配额，并批准100亿巴基斯坦卢比补贴，以确保民众能够获得价格可负担的面粉。

信德省的国储小麦

在信德省，首席部长穆拉德·阿里·沙阿批准自10月15日起向市场投放国储小麦，价格为每100公斤袋装12,500巴基斯坦卢比。据该媒体报道，此举旨在稳定面粉价格并确保该省的供应。

上个月，Pakistan Kissan Ittehad协会要求将小麦支持价格定为每40公斤5,000巴基斯坦卢比。该组织表示，由于农业政策迟迟未公布，农民下个季节可能不会种植小麦，而生产成本也使他们无法均衡施用化肥。

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