Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф на заседании в Исламабаде заявил, что в стране достаточно пшеницы для внутренних потребностей. Он также пообещал не проявлять снисхождения к тем, кто запасает пшеницу, и сообщил, что цену на неё определят после консультаций с провинциями.

Об этом сообщает Dawn со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Пакистана. Шариф председательствовал на первом заседании Национального совета по вопросам сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Цену на пшеницу обсудят с провинциями

По словам премьера, перед посевной необходимо установить справедливую цену на пшеницу, чтобы фермеры получали надлежащее вознаграждение за труд, а потребители имели доступ к пшенице по приемлемой цене. Он заявил, что консультации с провинциями должны завершиться в ближайшее время, после чего объявят цену.

Шариф назвал сельское хозяйство основой национальной экономики и отметил, что федеральное правительство будет поддерживать провинции в развитии аграрного сектора. Среди приоритетов он назвал обеспечение фермеров недорогими удобрениями, качественными семенами, современной техникой, оборудованием и технологиями более эффективного использования воды.

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Субсидии на муку в Пенджабе

На заседании также шла речь о поддержке малых и средних фермеров и развитии животноводства. Премьер отметил, что этот сектор имеет значительный потенциал для наращивания экспорта, в том числе пакистанского халяльного мяса.

Тем временем глава правительства провинции Пенджаб Марьям Наваз созвала экстренное совещание из-за роста цен на муку. Согласно публикации партии PML-N в X, власти решили увеличить субсидируемую государством квоту пшеницы для мукомольных предприятий и одобрили субсидию в размере 10 млрд пакистанских рупий, чтобы обеспечить население доступной мукой.

Государственная пшеница в Синде

В провинции Синд главный министр Мурад Али Шах одобрил выпуск на рынок государственной пшеницы с 15 октября по цене 12 500 пакистанских рупий за мешок весом 100 кг. По данным издания, этот шаг должен стабилизировать цены на муку и обеспечить её наличие в провинции.

В прошлом месяце объединение Pakistan Kissan Ittehad потребовало установить цену поддержки на пшеницу на уровне 5 000 пакистанских рупий за 40 кг. Организация заявляла, что из-за задержки с объявлением аграрной политики фермеры могут не засеять пшеницу в следующем сезоне, а производственные расходы не позволяют им сбалансированно применять удобрения.

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