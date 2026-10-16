Rolnicy otrzymają nadzwyczajne wsparcie UE na częściowe pokrycie kosztów nawozów i „kolorowego” paliwa wykorzystywanego w rolnictwie. Poinformowało o tym ministerstwo rolnictwa, jak pisze Cyprus Mail.

Warunki rekompensaty

Wypłaty będą realizowane w ramach planu nadzwyczajnego wsparcia, który ma zostać ogłoszony w listopadzie. Program jest wprowadzany zgodnie z przepisami UE i decyzjami rządu, mającymi na celu złagodzenie skutków kryzysu na Bliskim Wschodzie.

Rekompensata części kosztów „kolorowego” paliwa nie przekroczy 0,126 euro za litr. Pomoc na nawozy wyniesie nie więcej niż 15% sumy przedłożonych rachunków, a minimalna wypłata w ramach tej rekompensaty będzie wynosić 100 euro na jednego odbiorcę.

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Składanie wniosków w listopadzie

Oba rodzaje subsydiów będą finansowane przez Unię Europejską. Maksymalną kwotę wsparcia dla jednego beneficjenta ustalono na poziomie 5 tys. euro.

Wnioski będzie można składać w rejonowych urzędach rolniczych w pierwszej połowie listopada. Dokładne terminy przyjmowania wniosków mają zostać ogłoszone wkrótce.

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