Prezydent Kenii William Ruto 18 października w Kapsabet ogłosił zamiar decentralizacji państwowej spółki mleczarskiej New Kenya Cooperative Creameries (New KCC), aby dać rolnikom większą kontrolę nad lokalnymi zakładami. Obiecał również podnieść cenę mleka do 65 szylingów kenijskich za litr, informuje Nation Kenya.

Ruto oświadczył, że rząd planuje spłacić 400 mln szylingów kenijskich zaległości wobec producentów mleka. Według niego proponowana reforma ma zapewnić rolnikom wyższe wypłaty i umożliwić im bezpośrednie czerpanie korzyści z działalności przedsiębiorstw.

Autonomiczne zakłady dla rolników

Prezydent powiedział, że zakłady New KCC powinny stać się autonomiczne i przejść na własność rolników w regionach, w których działają. Państwo, jak powiedział, planuje inwestować kapitał, aby wspierać ich działalność.

Ruto podkreślił, że rząd dąży do odejścia od modelu, w którym zakłady są zarządzane zdalnie z Nairobi. Uważa, że lokalna własność i autonomia mogą zwiększyć efektywność, poprawić wypłaty dla producentów i rentowność przedsiębiorstw.

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W ciągu ostatnich trzech lat rząd zainwestował już w New KCC 8 mld szylingów kenijskich, aby ustabilizować jej działalność. Prezydent powiązał proponowane zmiany z reformami sektora herbaty, kawy i cukru, które, według oceny jego administracji, mają wzmocnić pozycję rolników i zwiększyć ich dochody.

Inne projekty w hrabstwie Nandi

Podczas podróży do hrabstwa Nandi Ruto ogłosił również plan przekształcenia drogi Eldoret—Kapsabet—Chavakali w drogę z rozdzielonymi kierunkami ruchu. Według niego rząd przeznaczył 21 mld szylingów kenijskich na infrastrukturę drogową, w tym 1,3 mld szylingów na drogę Yala—Chepkumia—Kobojoy.

Prezydent obiecał 500 mln szylingów kenijskich na budowę szpitala piątego poziomu w Kapsabet. Oświadczył również, że Koitalel Samoei University, obecnie będący kolegium w ramach University of Nairobi, ma otrzymać kartę uniwersytecką w lutym 2027 roku. Rząd przeznaczył około 3,5 mld szylingów kenijskich na rozwój infrastruktury tej placówki w Nandi Hills.

Ponadto Ruto obiecał ukończyć budowę stadionu Kipchoge w Kapsabet oraz wyposażyć go w siłownię i nowoczesne obiekty do treningu lekkoatletycznego.

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