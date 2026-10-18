肯尼亚总统威廉·鲁托10月18日在卡普萨贝特宣布，计划将国有乳业公司New Kenya Cooperative Creameries（New KCC）去中心化，以赋予农民对当地工厂更多控制权。他还承诺将牛奶价格提高至每升65肯尼亚先令，Nation Kenya报道。

鲁托表示，政府计划偿还拖欠牛奶生产商的4亿肯尼亚先令债务。他称，拟议的改革将确保农民获得更高的付款，并使他们能够直接从企业运营中获益。

农民拥有的自主工厂

总统表示，New KCC工厂应当实现自主，并转由其运营所在地区的农民拥有。他称，国家计划投入资本以支持其运营。

鲁托强调，政府寻求放弃由内罗毕远程管理工厂的模式。他认为，地方所有权和自主权能够提高效率，改善对生产商的付款，并提高企业盈利能力。

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过去三年，政府已向New KCC投入80亿肯尼亚先令，以稳定其运营。总统将拟议变革与茶叶、咖啡和食糖行业的改革联系起来；其政府认为，这些改革将加强农民的地位并提高其收入。

南迪县的其他项目

在访问南迪县期间，鲁托还宣布了一项计划，将埃尔多雷特—卡普萨贝特—查瓦卡利公路改建为分向行驶道路。他表示，政府已为道路基础设施拨款210亿肯尼亚先令，其中13亿先令用于亚拉—切普库米亚—科博乔伊公路。

总统承诺拨款5亿肯尼亚先令，用于在卡普萨贝特建设一家五级医院。他还表示，目前作为内罗毕大学下属学院的Koitalel Samoei University，将于2027年2月获得大学特许状。政府已拨款约35亿肯尼亚先令，用于发展该机构位于南迪希尔斯的基础设施。

此外，鲁托承诺完成卡普萨贝特Kipchoge体育场的建设，并为其配备健身房和现代化田径训练设施。

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