科特迪瓦农民因可可价格延长罢工 — The Rio Times

10月17日，科特迪瓦达洛阿市的农民工会SYNAP-CI确认，可可生产商将继续无限期罢工。The Rio Times报道称，来自该国31个地区工会分支机构的代表参加了集会。SYNAP-CI表示，罢工始于9月16日。

可可生产商的诉求

该工会反对为2026—2027年主产季设定的每公斤1200西非法郎可可生产商收购价。SYNAP-CI的诉求包括罢免国家监管机构Conseil du Café-Cacao的总经理，并任命新负责人。

农民还要求国家保证向生产商支付CAF出口价格的60%，解决农民和合作社持有的未售出可可库存问题，并就该行业面临的困难召开行业研讨会。CAF包括货物成本、保险和运费。

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价格和对港口的供应

农业部长布鲁诺·纳巴涅·科内于9月1日宣布，每公斤价格为1200西非法郎，约合2.06美元。这比2025—2026年主收获季适用的每公斤2800西非法郎低约57%。

Conseil du Café-Cacao负责监管该国的可可和咖啡行业。该工会还提出了逾期付款以及生产商卡使用的问题；自9月1日起，该卡已成为销售可可的强制性要求，并与国家追溯系统相连。

该媒体援引监管机构的数据称，9月7日至20日期间，追溯系统从70,525名生产商处采购了50,085吨可可。在此期间，21,467吨可可运抵阿比让和圣佩德罗港，比2025年同期高51.6%。这些数据仅涵盖罢工的最初几天，无法确定其对供应或出口的后续影响。

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