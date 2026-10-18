Президент Кении Уильям Руто 18 октября в Капсабете объявил о намерении децентрализовать государственную молочную компанию New Kenya Cooperative Creameries (New KCC), чтобы предоставить фермерам больше контроля над местными заводами. Он также пообещал повысить цену молока до 65 кенийских шиллингов за литр, сообщает Nation Kenya.

Руто заявил, что правительство планирует погасить 400 млн кенийских шиллингов задолженности перед производителями молока. По его словам, предлагаемая реформа должна обеспечить фермерам более высокие выплаты и позволить им напрямую получать выгоду от работы предприятий.

Автономные заводы для фермеров

Президент заявил, что заводы New KCC должны стать автономными и перейти в собственность фермеров в регионах своей деятельности. Государство, по его словам, планирует вкладывать капитал для поддержки их работы.

Руто подчеркнул, что правительство стремится отказаться от модели, при которой заводы управляются дистанционно из Найроби. Он считает, что местная собственность и автономия могут повысить эффективность, улучшить выплаты производителям и прибыльность предприятий.

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За последние три года правительство уже вложило в New KCC 8 млрд кенийских шиллингов, чтобы стабилизировать ее деятельность. Президент связал предлагаемые изменения с реформами чайной, кофейной и сахарной отраслей, которые, по оценке его администрации, должны укрепить позиции фермеров и повысить их доходы.

Другие проекты в округе Нанди

Во время поездки в округ Нанди Руто также объявил о плане превратить дорогу Элдорет—Капсабет—Чавакали в дорогу с разделенными направлениями движения. По его словам, правительство выделило 21 млрд кенийских шиллингов на дорожную инфраструктуру, в том числе 1,3 млрд шиллингов — на дорогу Яла—Чепкумия—Кободжой.

Президент пообещал 500 млн кенийских шиллингов на строительство больницы пятого уровня в Капсабете. Он также заявил, что Koitalel Samoei University, который сейчас является колледжем в составе University of Nairobi, должен получить университетскую хартию в феврале 2027 года. Правительство выделило около 3,5 млрд кенийских шиллингов на развитие инфраструктуры учреждения в Нанди-Хиллс.

Кроме того, Руто пообещал завершить строительство стадиона Kipchoge в Капсабете и оборудовать его спортзалом и современными объектами для тренировок легкоатлетов.

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