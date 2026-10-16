Фермеры получат экстренную поддержку ЕС для частичного покрытия расходов на удобрения и «цветное» топливо, используемое в сельском хозяйстве. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства, пишет Cyprus Mail.

Условия компенсации

Выплаты будут осуществляться в рамках плана экстренной поддержки, который должны объявить в ноябре. Программа вводится в соответствии с правилами ЕС и решениями кабинета министров, направленными на смягчение последствий кризиса на Ближнем Востоке.

Компенсация части стоимости «цветного» топлива не превысит 0,126 евро за литр. Помощь на удобрения составит не более 15% суммы представленных счетов, а минимальная выплата по этой компенсации — 100 евро на одного получателя.

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Подача заявок в ноябре

Оба вида субсидий будут финансироваться Европейским Союзом. Максимальный размер поддержки для одного бенефициара установлен на уровне 5 тыс. евро.

Подать заявки можно будет в районные сельскохозяйственные управления в течение первой половины ноября. Точные даты приёма заявок должны объявить в ближайшее время.

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