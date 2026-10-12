На Кипре ветеринарная служба планирует официально зарегистрировать случаи ящура, выявленные летом на пяти животноводческих фермах, и в течение нескольких дней уничтожить около 3 тысяч животных. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Речь идет о хозяйствах в Авгору, Дромолаксии, Алетрико, Арадиппу и Пентакомо. Директор ветеринарного департамента Христодулос Пипис заявил, что после выявления случаи не были официально зарегистрированы, поскольку ведомство ожидало решения Европейской комиссии о необходимости такого декларирования.

Причины задержки с регистрацией

По словам Пиписа, сомнения ветеринарной службы касались эпидемиологических условий, вакцинации, расположения ферм относительно первых очагов болезни и юридических требований к официальному объявлению случаев.

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Владельцев пяти хозяйств пригласили в министерство сельского хозяйства, где им должны сообщить о дальнейших действиях. Пипис отметил, что им выплатят такую же компенсацию, как и другим фермерам, пострадавшим от вспышки. Она должна покрывать стоимость животных, потери молока, поддержку для возобновления работы ферм и другие убытки.

Реакция фермеров и предыдущие потери

Президент объединения «Голос животноводов» Неофитос Неофиту раскритиковал действия властей и потребовал безотлагательной встречи с представителями ведомств до начала уничтожения животных. Он также поднял вопрос о сроках выплат на восстановление хозяйств, содержание животных и их стоимость.

Первая вспышка ящура в контролируемых правительством районах Кипра была зафиксирована 20 февраля в округе Ларнака после декабрьской вспышки на севере острова. По состоянию на 21 марта вспышка затронула 44 фермы, а около 21 тысячи овец и коз были забиты в соответствии с протоколами ЕС. Правительство также одобрило первоначальные выплаты до 50 тысяч евро для фермеров, чьи животные были уничтожены.

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