На Кіпрі планують знищити 3 тисячі тварин через ящур — Cyprus Mail

На Кіпрі ветеринарна служба планує офіційно зареєструвати випадки ящуру, виявлені влітку на п’яти тваринницьких фермах, та протягом кількох днів знищити близько 3 тисяч тварин. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Йдеться про господарства в Авгору, Дромолаксії, Алетріко, Арадіппу та Пентакомо. Директор ветеринарного департаменту Христодулос Піпіс заявив, що після виявлення випадки не реєстрували офіційно, оскільки відомство чекало на рішення Європейської комісії щодо необхідності такого декларування.

Причини затримки з реєстрацією

За словами Піпіса, сумніви ветеринарної служби стосувалися епідеміологічних умов, вакцинації, розташування ферм відносно перших осередків хвороби та юридичних вимог до офіційного оголошення випадків.

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Власників п’яти господарств запросили до міністерства сільського господарства, де їм мають повідомити про подальші дії. Піпіс зазначив, що їм виплатять таку саму компенсацію, як й іншим фермерам, які постраждали від спалаху. Вона має покривати вартість тварин, втрати молока, підтримку для відновлення роботи ферм та інші збитки.

Реакція фермерів і попередні втрати

Президент об’єднання «Голос тваринників» Неофітос Неофіту розкритикував дії влади та вимагав невідкладної зустрічі з представниками відомств до початку знищення тварин. Він також порушив питання строків виплат за відновлення господарств, утримання тварин та їхню вартість.

Перший спалах ящуру в контрольованих урядом районах Кіпру зафіксували 20 лютого в окрузі Ларнака, після грудневого спалаху на півночі острова. Станом на 21 березня спалах торкнувся 44 ферм, а приблизно 21 тисячу овець і кіз було забито відповідно до протоколів ЄС. Уряд також схвалив початкові виплати до 50 тисяч євро для фермерів, чиїх тварин знищили.

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