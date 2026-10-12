Na Cyprze służba weterynaryjna planuje oficjalnie zarejestrować przypadki pryszczycy wykryte latem w pięciu gospodarstwach hodowlanych i w ciągu kilku dni ubić około 3 tysięcy zwierząt. Informuje o tym Cyprus Mail.

Chodzi o gospodarstwa w Avgorou, Dromolaksii, Alethriko, Aradippou i Pentakomo. Dyrektor departamentu weterynarii Christodoulos Pipis oświadczył, że po wykryciu przypadków nie zostały one oficjalnie zarejestrowane, ponieważ urząd oczekiwał na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie konieczności takiego zgłoszenia.

Przyczyny opóźnienia w rejestracji

Według Pipisa wątpliwości służby weterynaryjnej dotyczyły warunków epidemiologicznych, szczepień, położenia gospodarstw względem pierwszych ognisk choroby oraz wymogów prawnych dotyczących oficjalnego ogłoszenia przypadków.

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Właścicieli pięciu gospodarstw zaproszono do ministerstwa rolnictwa, gdzie mają zostać poinformowani o dalszych działaniach. Pipis zaznaczył, że otrzymają taką samą rekompensatę jak inni rolnicy dotknięci epidemią. Ma ona pokrywać wartość zwierząt, straty mleka, wsparcie na wznowienie działalności gospodarstw oraz inne szkody.

Reakcja rolników i wcześniejsze straty

Prezes stowarzyszenia „Głos Hodowców” Neofytos Neophytou skrytykował działania władz i zażądał pilnego spotkania z przedstawicielami urzędów przed rozpoczęciem uboju zwierząt. Poruszył również kwestię terminów wypłat na odbudowę gospodarstw, utrzymanie zwierząt i ich wartość.

Pierwsze ognisko pryszczycy na kontrolowanych przez rząd obszarach Cypru odnotowano 20 lutego w okręgu Larnaka, po grudniowym ognisku na północy wyspy. Według stanu na 21 marca epidemia dotknęła 44 gospodarstw, a około 21 tysięcy owiec i kóz ubito zgodnie z protokołami UE. Rząd zatwierdził także początkowe wypłaty do 50 tysięcy euro dla rolników, których zwierzęta zostały ubite.

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