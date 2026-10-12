塞浦路斯兽医部门计划正式登记夏季在五家畜牧场发现的口蹄疫病例，并在数日内扑杀约3000只动物。Cyprus Mail报道称。

这些农场位于阿夫戈鲁、德罗莫拉克夏、阿莱特里科、阿拉迪普和彭塔科莫。兽医部门主任克里斯托杜洛斯·皮皮斯表示，病例被发现后未获正式登记，因为该部门正在等待欧盟委员会就是否需要作出此类申报作出的决定。

登记延迟的原因

皮皮斯表示，兽医部门的疑虑涉及流行病学条件、疫苗接种、农场相对于最初疫情暴发点的位置，以及正式宣布病例的法律要求。

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五家农场的所有者被邀请至农业部，届时将被告知后续措施。皮皮斯指出，他们将获得与其他受疫情影响农民相同的补偿。补偿将涵盖动物价值、牛奶损失、恢复农场运营的支持及其他损失。

农民的反应和此前的损失

“畜牧业者之声”协会主席内奥菲托斯·内奥菲图批评了当局的行动，并要求在开始扑杀动物前紧急与政府部门代表会面。他还提出了用于恢复农场、饲养动物及动物价值的款项发放期限问题。

塞浦路斯政府控制地区首次暴发口蹄疫是在2月20日，于拉纳卡区记录到；此前该岛北部曾在12月暴发疫情。截至3月21日，疫情已波及44家农场，约2.1万只绵羊和山羊根据欧盟规程被宰杀。政府还批准向动物被扑杀的农民发放最高5万欧元的初步补偿款。

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