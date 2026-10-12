В Кении Kenya Tea Development Agency (KTDA) 12 октября должна перечислить ежегодные бонусы более чем 700 тысячам мелких производителей чая. Средства поступят на банковские счета фермеров вместе с ежемесячной выплатой за сентябрь, сообщает Nation Kenya.

Председатель KTDA Holdings Энос Нджиру заявил, что средства были высвобождены в прошлую пятницу. По его словам, фермеры смогут получить выплаты в понедельник в обычные банковские часы.

Ставки объявят сами фабрики

В этом году ставки бонусов, которые также называют вторыми выплатами, будут объявлять чайные фабрики, а не совет KTDA, как было ранее. Общая сумма выплат пока не раскрыта. Речь идет о 77 фабриках, объединенных в 54 единицы с учетом спутниковых предприятий, работающих под управлением основных фабрик.

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По данным издания, размер бонуса может составить от 12,50 до 50 кенийских шиллингов за килограмм в зависимости от конкретной фабрики. На ставку влияют цены, по которым чай продается на чайном аукционе в Момбасе и посредством прямых продаж на внутреннем и экспортных рынках.

От чего зависит размер выплаты

В 2024/25 финансовом году производители получили в общей сложности 69,8 млрд кенийских шиллингов — примерно на 20 млрд меньше, чем 89,6 млрд шиллингов годом ранее. При расчете бонуса фабрики вычитают из выручки от продаж расходы на переработку и реализацию чая, в частности на электроэнергию, древесину, топливо, воду, сбор листьев, обслуживание оборудования, оплату труда и погашение кредитов.

Окончательный доход отдельного фермера зависит от количества зеленого чайного листа, поставленного в течение года. В зоне одной фабрики применяется единая ставка, однако объемы поставок различаются из-за площади чайных плантаций, агротехнических практик и урожайности.

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