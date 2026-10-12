W Kenii Kenya Tea Development Agency (KTDA) ma 12 października przekazać coroczne premie ponad 700 tys. drobnych producentów herbaty. Środki wpłyną na konta bankowe rolników wraz z miesięczną wypłatą za wrzesień, informuje Nation Kenya.

Przewodniczący KTDA Holdings Enos Njiru powiedział, że środki zostały uwolnione w ubiegły piątek. Według niego rolnicy będą mogli otrzymać wypłaty w poniedziałek w standardowych godzinach pracy banków.

Stawki ogłoszą same fabryki

W tym roku stawki premii, nazywane również drugimi wypłatami, będą ogłaszać fabryki herbaty, a nie rada KTDA, jak miało to miejsce wcześniej. Łączna kwota wypłat nie została jeszcze ujawniona. Chodzi o 77 fabryk połączonych w 54 jednostki, z uwzględnieniem zakładów satelitarnych działających pod zarządem głównych fabryk.

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Według publikacji wysokość premii może wynosić od 12,50 do 50 szylingów kenijskich za kilogram, w zależności od konkretnej fabryki. Na stawkę wpływają ceny, po których herbata jest sprzedawana na aukcji herbaty w Mombasie oraz w drodze sprzedaży bezpośredniej na rynku krajowym i rynkach eksportowych.

Od czego zależy wysokość wypłaty

W roku finansowym 2024/25 producenci otrzymali łącznie 69,8 mld szylingów kenijskich — około 20 mld mniej niż 89,6 mld szylingów rok wcześniej. Przy obliczaniu premii fabryki odliczają od przychodów ze sprzedaży koszty przetwarzania i sprzedaży herbaty, w tym energię elektryczną, drewno, paliwo, wodę, zbiór liści, konserwację sprzętu, wynagrodzenia i spłatę kredytów.

Ostateczny dochód pojedynczego rolnika zależy od ilości zielonych liści herbaty dostarczonych w ciągu roku. Na obszarze obsługiwanym przez jedną fabrykę obowiązuje jedna stawka, jednak wielkość dostaw różni się ze względu na powierzchnię plantacji herbaty, praktyki agrotechniczne i plony.

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