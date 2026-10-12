在肯尼亚，肯尼亚茶叶发展局（KTDA）应于10月12日向超过70万名小规模茶叶生产者发放年度奖金。资金将与9月份的月度款项一同汇入农民的银行账户，Nation Kenya报道。

KTDA Holdings主席埃诺斯·恩吉鲁表示，资金已于上周五拨付。按他的说法，农民可在周一正常银行营业时间内领取款项。

费率将由各工厂自行公布

今年，奖金费率也被称为第二笔付款，将由茶叶加工厂公布，而非像此前一样由KTDA董事会公布。付款总额尚未披露。这涉及77家工厂，计入在主工厂管理下运营的卫星企业后，这些工厂被合并为54个单位。

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据该媒体报道，奖金金额可能为每公斤12.50至50肯尼亚先令，具体取决于不同工厂。费率受茶叶在蒙巴萨茶叶拍卖会上的销售价格，以及通过国内和出口市场直接销售的价格影响。

付款金额取决于什么

在2024/25财政年度，生产者共获得698亿肯尼亚先令，比一年前的896亿先令少约200亿先令。工厂在计算奖金时，会从销售收入中扣除茶叶加工和销售成本，包括电力、木材、燃料、水、茶叶采摘、设备维护、工资和贷款偿还。

单个农民的最终收入取决于其全年供应的鲜茶叶数量。在一家工厂的服务区域内适用统一费率，但由于茶园面积、农业技术措施和产量不同，供应量也有所差异。

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