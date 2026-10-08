Украина обновит правила в отношении молочной продукции в соответствии с нормами ЕС

Украина готовит изменения в требованиях к молоку, молочным продуктам и жирам для намазывания, чтобы привести их в соответствие с законодательством Евросоюза. Новые положения планируется ввести с 1 января 2029 года.

Изменения коснутся, в частности, определения сливочного масла. Вместо требования производить его непосредственно из молока или сливок предлагается разрешить использование молока и определенных молочных продуктов — в соответствии с нормами ЕС.

Также планируется более четко определить допустимые отклонения фактического содержания жира от указанного на упаковке — на уровне ±1 и ±2 процентных пунктов.

Отдельно Украина сообщила ВТО о подготовке норм относительно максимально допустимого уровня радиоактивного загрязнения пищевых продуктов, напитков и кормов в случае ядерной или радиационной аварии. Требования будут распространяться как на украинскую, так и на импортную продукцию.

В то же время Молдова готовит специальные условия для импорта из Украины отдельной продукции животного происхождения. Речь идет, в частности, о концентрированном молоке и сливках, сыворотке, молочных компонентах и отдельных кормовых добавках.

Источник: Инфагро

В сентябре 2026 года молоко в Украине подорожало в среднем на 10,58% по сравнению с августом, а общий индекс потребительских цен на молочную продукцию вырос на 2,8%. По данным Минфина, среди основных молочных товаров больше всего выросла стоимость питьевого молока и творога, который подорожал на 5,1%, тогда как сливочное масло подорожало на 1,37%, а кефир подешевел на 2,02%.

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