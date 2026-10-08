Україна оновить правила для молочної продукції за нормами ЄС

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Україна готує зміни до вимог для молока, молочних продуктів і жирів для намазування, щоб привести їх у відповідність до законодавства Євросоюзу. Нові положення планують запровадити з 1 січня 2029 року.

Зміни стосуватимуться, зокрема, визначення вершкового масла. Замість вимоги виробляти його безпосередньо з молока або вершків пропонується дозволити використання молока та визначених молочних продуктів — відповідно до норм ЄС.

Також планують чіткіше визначити допустимі відхилення фактичного вмісту жиру від зазначеного на упаковці — на рівні ±1 та ±2 відсоткових пунктів.

Окремо Україна повідомила СОТ про підготовку норм щодо максимально допустимого рівня радіоактивного забруднення харчових продуктів, напоїв і кормів у разі ядерної чи радіаційної аварії. Вимоги поширюватимуться як на українську, так і на імпортну продукцію.

Водночас Молдова готує спеціальні умови для імпорту з України окремої продукції тваринного походження. Йдеться, зокрема, про концентроване молоко та вершки, сироватку, молочні компоненти й окремі кормові добавки.

Джерело: Інфагро

У вересні 2026 року молоко в Україні подорожчало в середньому на 10,58% порівняно із серпнем, а загальний індекс споживчих цін на молочну продукцію зріс на 2,8%. За даними Мінфіну, серед основних молочних товарів найбільше зросла вартість питного молока та кисломолочного сиру, який додав 5,1%, тоді як вершкове масло подорожчало на 1,37%, а кефір подешевшав на 2,02%.

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