Правительство поставило цель к 2036 году увеличить долю сельскохозяйственных земель Англии, обрабатываемых по органическим стандартам, до 10%. Сейчас органическое земледелие охватывает 3,4% аграрных земель Англии — это один из самых низких показателей в Европе, сообщает The Guardian.

Ставка на государственные закупки

Новый план, который разрабатывался более трёх лет, предусматривает развитие органического сектора. Одной из ключевых возможностей в документе названы государственные закупки продуктов, в частности для школ и больниц. У правительства уже есть долгосрочная цель: 10% расходов государственного сектора на продукты питания должны соответствовать более высоким экологическим стандартам производства.

Министр окружающей среды Анджела Игл заявила, что план должен открыть возможности как для фермеров, уже производящих органическую продукцию, так и для тех, кто рассматривает такой формат работы. По её словам, органическое фермерство не следует воспринимать как нишевое производство.

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Фермеры требуют стабильного финансирования

Представители отрасли подчёркивают, что для перехода необходима финансовая поддержка. Генеральный директор компании Riverford Роб Ховард назвал систему государственных закупок сложной для небольших органических ферм и заявил о необходимости грантового финансирования.

В сентябре средства программы Sustainable Farming Incentive 2026 были израсходованы за шесть часов, из-за чего тысячи фермеров не получили финансирование. Руководитель аграрной политики Soil Association Гарет Морган призвал восстановить программу, чтобы хозяйства могли переходить на органическое производство.

По данным издания, фермеры также указывают на необходимость инвестиций со стороны цепочек поставок и частного сектора, более справедливых цен для производителей и более сильного внутреннего рынка. Сторонники плана считают, что распространение органического производства может сократить разницу в цене между органическими и обычными продуктами.

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