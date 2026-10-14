政府设定目标，到2036年将按有机标准耕作的英格兰农业用地占比提高至10%。目前，有机农业覆盖英格兰3.4%的农业用地，这是欧洲最低的比例之一，《卫报》报道称。

重点押注公共采购

这项新计划历时三年多制定， предусматривает发展有机产业。文件将食品公共采购，特别是为学校和医院采购食品，列为关键机遇之一。政府已经设定长期目标：公共部门食品支出的10%必须符合更高的环保生产标准。

环境大臣安吉拉·伊格尔表示，该计划应为已经生产有机产品的农民以及正在考虑这种经营模式的农民创造机会。她表示，不应将有机农业视为小众生产。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

农民要求稳定的资金支持

行业代表强调，转型需要财政支持。Riverford公司首席执行官罗布·霍华德称，公共采购体系对小型有机农场而言较为复杂，并表示需要拨款资助。

9月，Sustainable Farming Incentive 2026计划的资金在6小时内耗尽，导致数千名农民未能获得资金。Soil Association农业政策负责人加雷斯·摩根呼吁恢复该计划，以便农场能够转向有机生产。

据该报报道，农民还指出，需要供应链和私营部门的投资、给予生产者更公平的价格以及更强大的国内市场。该计划的支持者认为，有机生产的普及可以缩小有机产品与常规产品之间的价格差距。

关注我们在