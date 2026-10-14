Rząd wyznaczył cel zwiększenia do 2036 roku udziału gruntów rolnych w Anglii uprawianych zgodnie ze standardami ekologicznymi do 10%. Obecnie rolnictwo ekologiczne obejmuje 3,4% gruntów rolnych Anglii, co jest jednym z najniższych wskaźników w Europie, informuje The Guardian.

Stawka na zamówienia publiczne

Nowy plan, opracowywany przez ponad trzy lata, przewiduje rozwój sektora ekologicznego. Za jedną z kluczowych możliwości w dokumencie uznano publiczne zamówienia na żywność, w tym dla szkół i szpitali. Rząd ma już długoterminowy cel: 10% wydatków sektora publicznego na żywność ma spełniać wyższe standardy środowiskowe produkcji.

Ministra środowiska Angela Eagle oświadczyła, że plan ma otworzyć możliwości zarówno dla rolników, którzy już produkują żywność ekologiczną, jak i dla tych, którzy rozważają taki model działalności. Jej zdaniem rolnictwa ekologicznego nie należy postrzegać jako produkcji niszowej.

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Rolnicy domagają się stabilnego finansowania

Przedstawiciele branży podkreślają, że przejście wymaga wsparcia finansowego. Dyrektor generalny firmy Riverford Rob Howard nazwał system zamówień publicznych trudnym dla małych gospodarstw ekologicznych i stwierdził, że potrzebne jest finansowanie grantowe.

We wrześniu środki programu Sustainable Farming Incentive 2026 zostały wyczerpane w ciągu sześciu godzin, przez co tysiące rolników nie otrzymały finansowania. Kierownik polityki rolnej Soil Association Gareth Morgan wezwał do przywrócenia programu, aby gospodarstwa mogły przechodzić na produkcję ekologiczną.

Według publikacji rolnicy wskazują również na potrzebę inwestycji ze strony łańcuchów dostaw i sektora prywatnego, bardziej sprawiedliwych cen dla producentów oraz silniejszego rynku krajowego. Zwolennicy planu uważają, że upowszechnienie produkcji ekologicznej może zmniejszyć różnicę cen między produktami ekologicznymi a konwencjonalnymi.

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