南非农业部长威利·奥坎普呼吁各市政当局不要等到正式宣布灾害后才行动，而应因与厄尔尼诺有关的干旱威胁提前实施用水限制。《每日马弗里克》报道，他是在艾琳举行的AgriSA大会期间作出上述表示的。

干旱威胁

奥坎普表示，南非夏季降雨区9月的降雨为现有的土壤水分储备和水库水位提供了额外支持。与此同时，这位部长告诫农民，不要将这些降雨视为厄尔尼诺不会影响本季的迹象。

他预计11月、12月和1月将出现炎热干燥的天气。厄尔尼诺通常会在该地区引发干旱，而当前现象被普遍认为是有记录以来最强的一次。预计它将至少持续到2月。

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给农民的建议

奥坎普表示，地方当局应根据可用资源自行确定限制措施，但不应拖延到不得不向农业社区削减供水时才采取行动。他强调，有必要保留灌溉作物的可能性。

该部还建议农业生产者专注于最肥沃的地块，不要在低产土地上播种。作物估算委员会预计将于10月27日公布有关农民夏季谷物作物种植面积意向的首批数据，其中包括玉米。

在畜牧业方面，这位部长建议减少牲畜数量，以防止过度放牧。据他介绍，全国超过1300万头牲畜中，70%已接种口蹄疫疫苗；计划在年底前达到80%。

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