Цены на кукурузу в Украине упали до 5000 грн за тонну, несмотря на рост цен на зерно в Европе

Закупочные цены на кукурузу в Украине за неделю снизились на 300–500 грн за тонну и составляют 4500–5000 грн/т на условиях EXW-элеватор. На внутренний рынок давят удорожание логистики и задержки с выгрузкой зерна, тогда как в Европе котировки растут из-за ухудшения прогноза урожая кукурузы в ЕС.

В Украине продолжают снижаться цены на кукурузу из-за подорожания автомобильных и железнодорожных перевозок в дунайские порты и западные терминалы. Логистические расходы растут из-за задержек с выгрузкой и нехватки свободных мест, что усиливает давление на внутренний рынок.

По состоянию на 12 октября аграрии собрали 3,486 млн тонн кукурузы с 589,4 тыс. га, или 13% посевных площадей. Средняя урожайность составляет 5,91 т/га. С увеличением предложения зерна цены снижаются, хотя фермеры пока пытаются продавать первые партии по более высоким ценам.

За первые 12 дней октября Украина экспортировала лишь 78 тыс. тонн кукурузы против 223 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. В то же время с начала маркетингового сезона экспорт достиг 2 млн тонн, тогда как в прошлом году за этот период он составил 1,138 млн тонн. Такой результат обеспечили активные отгрузки в июле и августе.

За неделю закупочные цены на кукурузу на условиях EXW-элеватор снизились на 300–500 грн/т — до 4500–5000 грн/т.

Спрос на зерно с доставкой до дунайских терминалов также ослаб: цены снизились на $10/т, до $160–165/т, или около 8000 грн/т. Для ноябрьских поставок озвучивается цена около $150/т.

На западных терминалах цены спроса остаются в диапазоне 8000–8500 грн/т, или $165–175/т. В то же время контракты на поставки в феврале предусматривают $185–190/т.

На европейском рынке котировки кукурузы растут из-за ухудшения прогноза урожая в ЕС. Ожидаемое производство сократили на 2,6 млн тонн — до 48 млн тонн против предыдущего ориентира в 56,8 млн тонн. Одной из причин стало падение урожайности во Франции на 38% из-за засухи. Дополнительную поддержку ценам оказывает ослабление евро по отношению к доллару.

За неделю мартовские фьючерсы на кукурузу на бирже в Париже подорожали на 3,2% — до €280,75/т, или $314/т. За месяц рост составил 7,3%. Ноябрьские контракты, срок действия которых истекает 25 октября, поднялись до €303/т, что указывает на ограниченное предложение для ближайших поставок.

В то же время в США цены снижаются. После повышения прогноза производства кукурузы Министерством сельского хозяйства США (USDA) декабрьские фьючерсы в Чикаго за неделю потеряли 4,6% и опустились до $189/т. Это на 11,5% меньше, чем месяц назад.

На американский рынок также оказывают давление значительные начальные запасы и благоприятные погодные условия в Бразилии. Они улучшают перспективы нового урожая. По состоянию на 11 октября в США собрали кукурузу с 33% площадей против среднего показателя 39% за последние четыре года. Прогноз сухой и теплой погоды на ближайшие 7–10 дней может ускорить уборку урожая и усилить давление на цены.

В Бразилии и Аргентине благоприятные осадки создают условия для посева, а фермеры рассматривают возможность расширения посевных площадей.

USDA также снизило прогноз потребления кукурузы на корм в Китае в 2026/27 маркетинговом году с 209,6 млн до 200,5 млн тонн. Причиной стало более активное использование альтернативных кормовых компонентов, в частности соевого шрота, на фоне увеличения импорта и переработки сои.

Ожидается, что сокращение китайского спроса перевесит его рост в Европейском Союзе. В таких условиях США могут нарастить поставки кукурузы в ЕС в ближайшие месяцы, что усилит конкуренцию для украинского зерна и ограничит спрос на него.

Источник: Зерновая биржа

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