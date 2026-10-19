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Wiadomości Agro

Cypryjscy rolnicy krytykują pomoc w wysokości 4,6 mln euro z powodu suszy — Cyprus Mail

UA.NEWS 19 października 2026 15:35
Cypryjscy rolnicy krytykują pomoc w wysokości 4,6 mln euro z powodu suszy — Cyprus Mail

Organizacje rolnicze na Cyprze skrytykowały decyzję rządu o przeznaczeniu 4,6 mln euro ze środków Unii Europejskiej na częściowe pokrycie skutków suszy i wysokich temperatur dla upraw rolnych w 2025 roku. Ich zdaniem planowane wsparcie nie obejmie znacznej liczby rolników, informuje Cyprus Mail.

Postulat zwiększenia finansowania

Organizacje oświadczyły, że rząd nie wykorzystał możliwości przewidzianej w europejskich przepisach, by dodać do przyznanej kwoty środki w wysokości do 200% tej sumy. Według nich obecny program nie obejmuje całych sektorów, w tym producentów ziemniaków, winogron, owoców i innych upraw.

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We wrześniu stowarzyszenia rolnicze wysłały do prezydenta list z prośbą o zwiększenie finansowania, aby wsparcie obejmowało wszystkie uprawy. Zaznaczyły również, że rolnicy działają w warunkach rosnących kosztów produkcji i znacznej presji finansowej.

Apel o rewizję programu

Stowarzyszenia PEK, EKA, Panagrotikos, Nea Agrotiki i Euroagrotikos uznały za niedopuszczalne niepełne wykorzystanie dostępnych środków oraz wykluczenie z programu producentów, którzy, jak twierdzą, mają poważne trudności finansowe. Wezwały rząd do rewizji decyzji, rozszerzenia obecnego programu lub wprowadzenia dodatkowego programu, aby wsparcie objęło wszystkie sektory rolne.

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