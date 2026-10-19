Аграрные организации Кипра раскритиковали решение правительства выделить 4,6 млн евро средств Европейского Союза для частичного покрытия последствий засухи и высоких температур для сельскохозяйственных культур в 2025 году. По их мнению, запланированная поддержка не охватит значительное число фермеров, сообщает Cyprus Mail.

Требование увеличить финансирование

Организации заявили, что правительство не воспользовалось возможностью, предусмотренной европейскими правилами, добавить к выделенной сумме средства в размере до 200% от нее. По их словам, действующая программа не охватывает целые сектора, в том числе производителей картофеля, винограда, фруктов и других культур.

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В сентябре аграрные объединения направили президенту письмо с просьбой увеличить финансирование, чтобы поддержка распространялась на все культуры. Они также отметили, что фермеры работают в условиях роста производственных затрат и значительного финансового давления.

Призыв пересмотреть программу

Объединения PEK, EKA, Panagrotikos, Nea Agrotiki и Euroagrotikos назвали неприемлемыми неполное использование доступных ресурсов и исключение из программы производителей, которые, по их словам, испытывают серьезные финансовые трудности. Они призвали правительство пересмотреть решение, расширить действующую схему или внедрить дополнительную программу, чтобы поддержка охватила все аграрные сектора.

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