Заместитель генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Маурицио Мартина заявил в Риме, что мировые агропродовольственные системы находятся в центре идеального шторма. Среди факторов он назвал последствия климатического явления Эль-Ниньо и проблемы с судоходством из-за конфликтов на маршрутах от Ормузского пролива до Чёрного моря.

Безопасность торговых маршрутов

Мартина подчеркнул необходимость диверсифицировать торговые маршруты и обеспечить, чтобы они оставались безопасными, защищёнными и открытыми. Об этом он сообщил агентству ANSA English в кулуарах римского форума, организованного ассоциацией фермеров Coldiretti.

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Логистика и мониторинг

По словам чиновника, продовольственная логистика будет всё больше становиться стратегическим приоритетом, в частности для ФАО. Он отметил необходимость укреплять системы мониторинга продовольственных и сельскохозяйственных потоков и разрабатывать инструменты для прогнозирования потрясений. По его мнению, ФАО может сыграть в этом важную роль.

Мартина также заявил, что продовольственные и сельскохозяйственные товары должны всегда оставаться вне конфликтов. В феврале правительство премьер-министра Италии Джорджии Мелони выдвинуло Мартину кандидатом на должность нового генерального директора ФАО.

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