Zastępca dyrektora generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa Maurizio Martina oświadczył w Rzymie, że światowe systemy rolno-spożywcze znajdują się w centrum idealnej burzy. Wśród czynników wymienił skutki zjawiska klimatycznego El Niño oraz problemy z żeglugą spowodowane konfliktami na trasach od Cieśniny Ormuz po Morze Czarne.

Bezpieczeństwo szlaków handlowych

Martina podkreślił potrzebę dywersyfikacji szlaków handlowych i zapewnienia, by pozostawały one bezpieczne, chronione i otwarte. Powiedział o tym agencji ANSA English na marginesie rzymskiego forum zorganizowanego przez stowarzyszenie rolników Coldiretti.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Logistyka i monitoring

Według urzędnika logistyka żywności będzie coraz bardziej stawać się strategicznym priorytetem, w tym dla FAO. Zaznaczył, że należy wzmacniać systemy monitorowania przepływów żywności i produktów rolnych oraz opracowywać narzędzia do przewidywania wstrząsów. Jego zdaniem FAO może odegrać w tym ważną rolę.

Martina oświadczył również, że towary żywnościowe i rolne muszą zawsze pozostawać poza konfliktami. W lutym rząd premier Włoch Giorgii Meloni zgłosił Martinę jako kandydata na stanowisko nowego dyrektora generalnego FAO.

Czytaj nas na