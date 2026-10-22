Министерство сельского хозяйства США подтвердило первое обнаружение паразита New World screwworm среди диких животных страны. Его нашли у вапити в округе Пекос штата Техас, сообщает The Guardian.

Животное обнаружили на охотничьем ранчо

Вапити находился на охотничьем ранчо. О случае сообщили после того, как охотник добыл животное, отметили в Министерстве сельского хозяйства США.

Комиссия по охране здоровья животных Техаса должна изменить границы ранее определенной зоны распространения паразита. Министерство сельского хозяйства США и Департамент парков и дикой природы Техаса проводят в этом районе дополнительное наблюдение за дикими животными.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Охотников и землевладельцев призвали быть бдительными

Директор подразделения дикой природы Техаса Алан Кейн призвал охотников и землевладельцев следить за признаками New World screwworm во время пребывания в угодьях в этом сезоне.

Паразит был искоренен в США несколько десятилетий назад, однако распространился на север из Центральной Америки через Мексику. Из-за этого США ввели запрет на импорт мексиканского скота, который длился более года. В прошлом году страна приостановила ввоз скота из Мексики, а в августе возобновила торговлю через порт в Аризоне в рамках поэтапного плана.

Ограничения сократили предложение крупного рогатого скота в США и подтолкнули цены на говядину к рекордным уровням для американских потребителей. В июне паразита обнаружили у теленка в округе Завала недалеко от границы США и Мексики. С тех пор в этом году в стране зафиксировали десятки случаев, в том числе у лошади и собаки.

Читай нас в