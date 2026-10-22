Amerykański Departament Rolnictwa potwierdził pierwsze wykrycie pasożyta New World screwworm wśród dzikich zwierząt w kraju. Znaleziono go u wapiti w hrabstwie Pecos w stanie Teksas, informuje The Guardian.

Zwierzę wykryto na ranczu myśliwskim

Wapiti przebywał na ranczu myśliwskim. O przypadku poinformowano po tym, jak myśliwy pozyskał zwierzę, podał amerykański Departament Rolnictwa.

Teksańska Komisja Zdrowia Zwierząt ma zmienić granice wcześniej wyznaczonej strefy rozprzestrzeniania się pasożyta. Amerykański Departament Rolnictwa oraz Departament Parków i Dzikiej Przyrody Teksasu prowadzą w tym rejonie dodatkowy monitoring dzikich zwierząt.

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Myśliwych i właścicieli ziemskich wezwano do czujności

Dyrektor wydziału dzikiej przyrody w Teksasie Alan Cain wezwał myśliwych i właścicieli ziemskich, by podczas pobytu w terenie w tym sezonie zwracali uwagę na oznaki New World screwworm.

Pasożyt został wytępiony w USA kilka dekad temu, jednak rozprzestrzenił się na północ z Ameryki Środkowej przez Meksyk. Z tego powodu USA wprowadziły zakaz importu meksykańskiego bydła, który trwał ponad rok. W ubiegłym roku kraj wstrzymał import bydła z Meksyku, a w sierpniu wznowił handel przez port w Arizonie w ramach etapowego planu.

Ograniczenia zmniejszyły podaż bydła w USA i podniosły ceny wołowiny do rekordowych poziomów dla amerykańskich konsumentów. W czerwcu pasożyta wykryto u cielęcia w hrabstwie Zavala w pobliżu granicy USA z Meksykiem. Od tego czasu w tym roku w kraju odnotowano dziesiątki przypadków, w tym u konia i psa.

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