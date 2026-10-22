得州首次在马鹿身上发现新大陆螺旋蝇寄生虫——《卫报》

美国农业部确认，首次在该国野生动物中发现新大陆螺旋蝇寄生虫。《卫报》报道，该寄生虫是在得克萨斯州佩科斯县的一头马鹿身上发现的。

该动物在一处狩猎牧场被发现

这头马鹿位于一处狩猎牧场。美国农业部表示，在一名猎人猎获该动物后，有关方面报告了这一病例。

得克萨斯州动物卫生委员会将调整此前划定的寄生虫传播区域边界。美国农业部和得克萨斯州公园与野生动物部门正在该地区对野生动物开展额外监测。

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呼吁猎人和土地所有者保持警惕

得克萨斯州野生动物部门负责人艾伦·凯恩呼吁猎人和土地所有者在本狩猎季身处猎场时留意新大陆螺旋蝇的迹象。

这种寄生虫数十年前已在美国被根除，但它经由墨西哥从中美洲向北传播。因此，美国实施了持续一年多的墨西哥牲畜进口禁令。去年，美国暂停从墨西哥进口牲畜，并于8月作为分阶段计划的一部分，通过亚利桑那州的一个口岸恢复贸易。

这些限制措施减少了美国的牛只供应，并将美国消费者面临的牛肉价格推至创纪录水平。6月，该寄生虫在靠近美墨边境的萨瓦拉县一头小牛身上被发现。此后，今年该国已记录数十起病例，其中包括一匹马和一只狗。

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