万斯宣布向内布拉斯加州化肥生产投资13亿美元——《国会山报》

美国内布拉斯加州副总统J.D. 万斯宣布，将向化肥生产投资13亿美元。据《国会山报》报道，他是在一场支持共和党候选人的活动上作出这一声明的。

两个生产基地

万斯表示，两家公司将获得资金。其中之一TalusAg将在内布拉斯加州开设两处生产设施。副总统称，这将为3.2万名农民提供更便宜的化肥，这些农民在美国共耕种超过400万英亩土地。

万斯还表示，化肥将在美国生产。在宣布消息前，他提到了来自内布拉斯加州的共和党参议员候选人皮特·里基茨，并称后者一直维护该州农民的利益。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

支持农民

《国会山报》指出，这一宣布是在化肥成本高企的背景下作出的，该媒体将此与伊朗战争联系起来。来自农业州的共和党人也呼吁政府针对高柴油价格采取措施。

此前，美国总统唐纳德·特朗普宣布了一项价值80亿美元的Harvest Fuel Relief Program。根据美国农业部的数据，计划以一次性付款的形式向农民提供资金，以补偿收获季节的柴油开支。

特朗普还表示，打算允许全年销售含15%乙醇的E15燃料，取代出于环保原因实施的夏季限制。此外，他签署了一项命令，扩大红色染料柴油的供应。这种柴油免税，通常用于农业和建筑设备。

关注我们在