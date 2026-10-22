W stanie Nebraska w USA wiceprezydent J.D. Vance ogłosił inwestycję w wysokości 1,3 mld dolarów w produkcję nawozów. Oświadczenie złożył podczas wydarzenia wspierającego kandydatów Partii Republikańskiej, informuje The Hill.

Dwa zakłady produkcyjne

Jak powiedział Vance, finansowanie otrzymają dwie firmy. Jedna z nich, TalusAg, otworzy w Nebrasce dwa obiekty produkcyjne. Wiceprezydent oświadczył, że ma to zapewnić tańsze nawozy 32 tys. rolników, którzy łącznie uprawiają ponad 4 mln akrów ziemi w USA.

Vance powiedział również, że nawozy będą produkowane w Stanach Zjednoczonych. Przed ogłoszeniem wspomniał o republikańskim kandydacie do Senatu z Nebraski, Pete'ie Rickettsie, twierdząc, że bronił on interesów rolników tego stanu.

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Wsparcie dla rolników

The Hill zauważa, że ogłoszenie nastąpiło w czasie wysokich kosztów nawozów, które publikacja wiąże z wojną w Iranie. Republikanie ze stanów rolniczych również wezwali administrację do podjęcia działań w związku z wysokimi cenami oleju napędowego.

Wcześniej prezydent Donald Trump ogłosił program Harvest Fuel Relief Program o wartości 8 mld dolarów. Według Departamentu Rolnictwa USA środki mają zostać przekazane rolnikom jako jednorazowe płatności rekompensujące koszty oleju napędowego podczas sezonu zbiorów.

Trump zapowiedział również zamiar zezwolenia na całoroczną sprzedaż paliwa E15, zawierającego 15% etanolu, zamiast letnich ograniczeń wprowadzonych ze względów środowiskowych. Osobno podpisał rozporządzenie rozszerzające dostępność oleju napędowego barwionego na czerwono, który jest zwolniony z podatku i zwykle używany w sprzęcie rolniczym i budowlanym.

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