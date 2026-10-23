Ministerstwo Rolnictwa Tajwanu zaproponowało przeznaczenie 6 mld dolarów tajwańskich, czyli około 185 mln dolarów amerykańskich, w ciągu czterech lat na rozwój inteligentnych i zrównoważonych obiektów rolniczych. Inicjatywę przedstawiono na posiedzeniu rządu, informuje Taipei Times.

Program rozwoju inteligentnych i zrównoważonych obiektów rolniczych ma być realizowany od przyszłego roku do 2030 roku. Ma on wspierać technologiczną modernizację rolnictwa, stabilność produkcji, odporność na klęski żywiołowe, efektywność energetyczną i ograniczanie emisji dwutlenku węgla.

Szklarnie i farmy wertykalne

Zastępca dyrektora generalnego Agencji Rolnictwa i Żywności Chen Chi-jung poinformował, że program obejmuje cztery kierunki. W szczególności państwo będzie subsydiować budowę wzmocnionych szklarni i osłon siatkowych na poziomie od 50% do 65% kosztów.

Planowane jest także wdrażanie systemów kontroli środowiska opartych na sztucznej inteligencji rzeczy, w tym urządzeń do dezynfekcji wodą z kwasem podchlorawym. W celu bardziej precyzyjnego stosowania nawozów i odprowadzania wody proponuje się wykorzystanie systemów zarządzania roztworami odżywczymi oraz podziemnego drenażu. Osobno przewidziano modułowe rolnictwo wertykalne, które ma zwiększyć efektywność wykorzystania ziemi i odporność upraw.

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Kolejne 9,2 mld na technikę rolniczą

31 sierpnia rząd zatwierdził także czteroletni program rozwoju maszyn rolniczych o wartości 9,2 mld dolarów tajwańskich. Wraz z nowym finansowaniem łączna wartość wsparcia modernizacji gospodarki szklarniowej i odporności produkcji wyniesie 15,2 mld dolarów tajwańskich.

W ramach programu mechanizacji ministerstwo planuje subsydiować zakup 65 tys. sztuk maszyn rolniczych, co według jego szacunków pozwoli zaoszczędzić 1,2 mln osobodni pracy. Liczba grup usługowych wykorzystujących maszyny rolnicze ma wzrosnąć z 59 do 130, a powierzchnia objęta systemem wspólnego użytkowania sprzętu ma się podwoić.

Środki zostaną również przeznaczone na miejsca technicznych kontroli maszyn i szkolenia z bezpiecznej eksploatacji. Plan zakłada inspekcję co najmniej 300 maszyn oraz przeprowadzenie do 400 sesji szkoleniowych. Ponadto, aby wzmocnić bezpieczeństwo żywnościowe, będą kupowane niskotemperaturowe magazyny zbożowe, które mają wydłużyć o dwa lata okres przechowywania zapasów ryżu niełuskanego.

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