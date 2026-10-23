Тайвань запропонував 6 млрд тайванських доларів на розумне фермерство — Taipei Times

Міністерство сільського господарства Тайваню запропонувало виділити 6 млрд тайванських доларів, або близько 185 млн доларів США, протягом чотирьох років на розвиток розумних та стійких аграрних об’єктів. Ініціативу представили на засіданні уряду, повідомляє Taipei Times.

Програму розвитку розумних і стійких аграрних об’єктів планують реалізовувати з наступного року до 2030 року. Вона має підтримати технологічну модернізацію сільського господарства, стабільність виробництва, стійкість до стихійних лих, енергоощадність і скорочення викидів вуглецю.

Теплиці та вертикальні ферми

Заступник генерального директора Агентства сільського господарства та продовольства Чень Ціжун повідомив, що програма передбачає чотири напрями. Зокрема, держава субсидуватиме будівництво посилених теплиць і сітчастих укриттів на рівні від 50% до 65% вартості.

Також планують впроваджувати системи контролю середовища на базі штучного інтелекту речей, зокрема установки для дезінфекції водою з хлорнуватистою кислотою. Для точнішого внесення добрив і відведення води пропонують використовувати системи управління поживними розчинами та підземний дренаж. Окремо передбачене модульне вертикальне фермерство, яке має підвищити ефективність використання землі та стійкість культур.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ще 9,2 млрд на агротехніку

31 серпня уряд також схвалив чотирирічну програму розвитку сільськогосподарської техніки вартістю 9,2 млрд тайванських доларів. Разом із новим фінансуванням загальний обсяг підтримки модернізації тепличного господарства та виробничої стійкості становитиме 15,2 млрд тайванських доларів.

У межах програми з механізації міністерство планує субсидувати придбання 65 тисяч одиниць аграрної техніки, що, за його оцінкою, дасть змогу заощадити 1,2 млн людино-днів праці. Кількість сервісних груп із використання сільгосптехніки мають збільшити з 59 до 130, а площу, охоплену системою спільного використання техніки, — подвоїти.

Кошти також спрямують на майданчики для технічних перевірок машин і навчання безпечній експлуатації. План передбачає інспекцію щонайменше 300 машин і проведення до 400 навчальних сесій. Крім того, для посилення продовольчої безпеки закуповуватимуть низькотемпературні зерносховища, які мають продовжити термін зберігання запасів рису-сирцю на два роки.

Читай нас у