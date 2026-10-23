台湾农业部提议在四年内拨款60亿新台币，约合1.85亿美元，用于发展智慧和可持续农业设施。该倡议已在政府会议上提出，《台北时报》报道。

智慧和可持续农业设施发展计划拟从明年实施至2030年。该计划旨在支持农业技术现代化、生产稳定性、应对自然灾害的韧性、能源效率以及减少碳排放。

温室与垂直农场

农业和食品署副署长陈吉仲表示，该计划包括四个方向。特别是，政府将为加固温室和网式覆盖设施的建设提供相当于成本50%至65%的补贴。

计划还将引入基于人工智能物联网的环境控制系统，其中包括次氯酸水消毒设备。为实现更精准的施肥和排水，建议采用营养液管理系统和地下排水系统。此外，计划还 предусматривает模块化垂直农业，以提高土地利用效率和作物韧性。

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另拨92亿新台币用于农业技术

8月31日，政府还批准了一项为期四年、价值92亿新台币的农业机械发展计划。加上新资金，用于温室农业现代化和生产韧性的支持总额将达到152亿新台币。

在机械化计划框架内，农业部计划补贴购买6.5万台农业机械。据其估计，这将节省120万个劳动人日。农业机械服务小组的数量将从59个增加到130个，纳入机械共享系统的面积将翻一番。

资金还将用于机械技术检查场地和安全操作培训。该计划规定检查至少300台机械，并举办最多400场培训课程。此外，为加强粮食安全，将采购低温粮仓，以将稻谷储备的保存期限延长两年。

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