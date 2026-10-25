在巴西圣卡塔琳娜州一家商业火鸡养殖场确认出现新城疫后，乌拉圭暂停从巴西进口家禽、禽类产品和副产品，以及这些产品经其领土过境。乌拉圭农业部兽医服务局通过2026年10月22日第244/2026号决议实施了限制措施，The Rio Times报道。

该决定未规定具体期限：乌拉圭当局表示，限制将持续至风险评估完成。乌拉圭称，该国自1984年以来未在家养禽类中记录到新城疫。

哪些商品受限制措施影响

禁令适用于来自巴西任何州的易感新城疫动物，以及其产品和副产品。该禁令还涉及仅经由乌拉圭前往其他国家的货物。对于产品和副产品，限制适用于2026年9月6日之后生产的商品。

对于来自无疫国家、区域或生物安全隔离区的商品，如其符合世界动物卫生组织的要求，则可获豁免。经认证处理以灭活病毒后的禽肉和蛋制品，以及用于饲料、农业或工业用途的经处理羽毛、羽毛粉和禽肉粉，也可进口。国际兽医证书必须确认已进行处理并防止再次污染。

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巴西暴发疫情

巴西农业部于10月18日确认，圣卡塔琳娜州新伊塔贝拉巴市一家农场出现新城疫病例。诊断结果由圣保罗一家联邦实验室确认，该实验室获世界动物卫生组织认可为该疾病的国际参考实验室。

该农场被隔离，家禽调运被停止，禽群的卫生扑杀于10月19日至20日进行。巴西当局还在四个市宣布为期60天的动物卫生紧急状态：新伊塔贝拉巴、阿瓜斯弗里亚斯、科罗内尔弗雷塔斯和新埃雷欣。

贸易与兽医监管

根据乌拉圭农业部统计部门的数据，2025年该国生产了86,603吨禽肉，并进口了12,608吨。进口量约占国内消费量的13%，国内消费量达到98,157吨。

2025年，乌拉圭已因高致病性禽流感暴发而暂停进口巴西家禽。当时的限制措施持续了45天。新城疫是另一种家禽病毒性疾病；世界动物卫生组织认为其对人类的风险微乎其微。

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