Urugwaj zawiesił import oraz tranzyt przez swoje terytorium drobiu, produktów drobiowych i produktów ubocznych z Brazylii po potwierdzeniu choroby Newcastle’a na komercyjnej fermie indyków w stanie Santa Catarina. Ograniczenia wprowadziła Dyrekcja Służb Weterynaryjnych Ministerstwa Rolnictwa Urugwaju decyzją nr 244/2026 z 22 października 2026 roku, informuje The Rio Times.

Decyzja nie ma określonego terminu obowiązywania: władze Urugwaju oświadczyły, że ograniczenia będą obowiązywać do zakończenia oceny ryzyka. Urugwaj poinformował, że od 1984 roku w kraju nie odnotowano choroby Newcastle’a wśród drobiu domowego.

Jakie towary obejmują ograniczenia

Zakaz dotyczy zwierząt podatnych na chorobę Newcastle’a, a także ich produktów i produktów ubocznych, pochodzących z dowolnego stanu Brazylii. Obejmuje również ładunki, które jedynie przejeżdżają przez Urugwaj do innych krajów. W przypadku produktów i produktów ubocznych ograniczenia dotyczą towarów wyprodukowanych po 6 września 2026 roku.

Wyjątki przewidziano dla towarów z krajów, stref lub kompartmentów wolnych od choroby, jeśli spełniają wymogi Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt. Importować można również mięso drobiowe i produkty jajeczne po certyfikowanej obróbce w celu inaktywacji wirusa, a także przetworzone pióra, mączkę z piór i mączkę drobiową do zastosowań paszowych, rolniczych lub przemysłowych. Międzynarodowe świadectwo weterynaryjne musi potwierdzać przeprowadzenie obróbki i zapobieżenie ponownemu zakażeniu.

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Ognisko w Brazylii

Ministerstwo Rolnictwa Brazylii 18 października potwierdziło przypadek choroby Newcastle’a na fermie w gminie Nova Itaberaba w stanie Santa Catarina. Diagnozę potwierdziło federalne laboratorium w São Paulo, uznawane przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt za międzynarodowe laboratorium referencyjne dla tej choroby.

Fermę odizolowano, przemieszczanie drobiu wstrzymano, a sanitarny ubój stada trwał od 19 do 20 października. Brazylijskie władze ogłosiły również 60-dniowy stan nadzwyczajny w zakresie zdrowia zwierząt w czterech gminach: Nova Itaberaba, Águas Frias, Coronel Freitas i Nova Erechim.

Handel i kontrola weterynaryjna

Według biura statystycznego Ministerstwa Rolnictwa Urugwaju w 2025 roku kraj wyprodukował 86 603 tony mięsa drobiowego i importował 12 608 ton. Import stanowił około 13% krajowego spożycia, które osiągnęło 98 157 ton.

W 2025 roku Urugwaj już zawieszał import brazylijskiego drobiu z powodu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków. Ówczesne ograniczenia obowiązywały przez 45 dni. Choroba Newcastle’a jest inną wirusową chorobą drobiu; Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt ocenia ryzyko dla ludzi jako nieznaczne.

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